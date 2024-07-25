MSB kaynakları: İtalyan bayraklı gemi engellendi
Yunanistan’ın ilan ettiği Navtex hakkında MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Deniz Yetki Alanlarımıza giren bölgelerde çalışma yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti makamlarından izin alınması gerektiği bildirilmiştir." denildi. Açıklamada ayrıca, İtalyan bayraklı bir geminin deniz yetki alanına girmemesi konusunda uyarıldıktan sonra engellendiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamalardan satır başları şöyle:
- (Yunanistan’ın 21 Temmuz’da ilan ettiği Navtex) İtiraz nitelikli seyir duyuruları yayınlanmış ve Deniz Yetki Alanlarımıza giren bölgelerde çalışma yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti makamlarından izin alınması gerektiği bildirilmiştir.
- (İtalyan bayraklı gemi) 22 Temmuz'da söz konusu gemi Deniz Yetki Alanımıza girmemesi konusunda uyarılmış ve gemilerimiz tarafından engellenmiştir.
- Yapılan koordinasyon neticesinde belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına izin verilmiş ve Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler refakatinde faaliyetini tamamlayarak kıta sahanlığımızdan ayrılmıştır.
- Bahse konu geminin faaliyetleri bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca yakından takip edilmektedir.