Panama: ABD ile yapılan askeri anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeğiz

Mulino, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ile yapılan askeri anlaşma ve buna yönelik protestolara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Panama'nın egemenliği tehlikede değil, devredilmiyor, elden çıkarılmıyor"

ABD ile askeri anlaşmanın ülkede ABD üssü kurulmasına neden olmayacağını savunan Mulino, "Panama'nın egemenliği tehlikede değil, devredilmiyor, elden çıkarılmıyor." dedi.

Mulino, ABD askerlerine Panama'daki bazı tesislere erişim hakkı tanıyan askeri anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğini söyledi.

ABD'nin Panama'daki Büyükelçisi Kevin Marino Carbera ise Mulino'nun ardından yaptığı açıklamada, anlaşmanın iki ülkenin uyuşturucu kaçakçılığına karşı işbirliğini güçlendireceğini ve Panama Kanalı'nın korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Muhalifler, Panama'nın egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle ABD ile yapılan askeri anlaşmaya karşı çıkıyor.

Mulino'yu Panama'nın egemenliğini devretmekle suçlayan binlerce kişi, 7 Mayıs'ta başkent Panama City'de söz konusu anlaşmayı protesto etmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, nisan başlarında Panama'da düzenlenen bölgesel güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, Çin'in Orta Amerika'daki artan ekonomik ve askeri varlığının Batı Yarım Küre için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

Çin merkezli şirketlerin enerji ve telekomünikasyon gibi stratejik sektörlerde kritik altyapılara sahip olmaya başladığını belirten Hegseth, Çin ordusunun ise bölgede bazı istasyonları işlettiğini ifade etmişti.

Hegseth, ABD'nin bu durumu engellemek amacıyla Panama ve bölge ülkeleriyle askeri işbirliğini artırmayı hedeflediğini kaydetmişti.