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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
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Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Trump ile telefonda görüştüğünü kaydederek "Başkan Trump'la güzel bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosunun, ABD-Ukrayna "ekonomik ortaklık" anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik yapılan çalışmaları görüştüklerini aktaran Zelenskiy, cephedeki son gelişmeler hakkında Trump'a bilgi verdiğini belirtti.

"Ukrayna'nın her türlü formatta müzakerelere hazır olduğunu teyit ettim"

Trump'a, Ukrayna'nın bugün itibarıyla bile 30 günlük ateşkese hazır olduğunu söylediğini aktaran Zelenskiy, "Rusya'nın bu öneriye olumlu yanıt vereceğini umuyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın her türlü formatta müzakerelere hazır olduğunu teyit ettim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirme niyetinin ciddiyetini göstermesi gerektiğini savundu.

Trump'ın, savaşın sona erdirilmesine ve ateşkesin sağlanmasına destek vermek istediğini kaydeden Zelenskiy, "Daha sonraki temaslar konusunda mutabakata vardık." değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna ile ABD arasındaki ilişkilerde hiçbir zaman bu kadar ümit verici bir ekonomik anlaşma olmamıştı"

Zelenskiy başka bir açıklamasında, Ukrayna Parlamentosu'nun, ABD-Ukrayna "ekonomik ortaklık" anlaşmasının onaylanmasını da değerlendirdi.

Zelenskiy, "Ukrayna ile ABD arasındaki ilişkilerde hiçbir zaman bu kadar ümit verici bir ekonomik anlaşma olmamıştı." ifadesini kullandı.

ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşması

ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının 1 Mayıs'ta imzalandığını duyurmuştu.

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak.

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