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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda biri bebek 4 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Şehitler Camisi çevresinde Hamdan ailesine ait evi hedef aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

İsrail saldırısında Reşad Ebu Hayye, eşi Safa ve bebekleri Amr hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde bir daireyi hedef alması sonucu bir kişi öldü, yaralananlar oldu.

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