İsrail basını: Trump'ın Netanyahu'ya karşı sabrı tükendi

ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması ve son olarak Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması, "Trump ile Netanyahu arasındaki soruna işaret ettiği" şeklinde yorumlandı.

ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tavrından dolayı öfkeli olduğu belirtildi.

"Trump, Netanyahu'ya karşı hayal kırıklığına uğradı"

Israel Hayom gazetesinden Ariel Kahane, ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırarak Trump'ın Netanyahu'ya karşı hayal kırıklığına uğradığını ve Orta Doğu'da onsuz ilerleme kararı verdiğini yazdı.

Kahane, Trump'ın Netanyahu ve adamlarının görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'ı İran'a saldırıya zorlama girişimine öfkelendiğini ve sabrının tükendiğini aktardı.

Trump'ın Netanyahu'nun tutumundan dolayı Orta Doğu'daki hamlelerini onsuz yapacağını belirten Kahane, ABD Başkanı'nın özellikle Suudi Arabistan konusunda önemli kararlar üzerinde çalıştığını kaydetti.

Kahane, ABD'nin Yemen'deki Husilerle ateşkese varmasının söz konusu öfkenin ilanı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Walla haber sitesinde, Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkiyi değerlendiren Barak Ravid'e göre, Husilerle varılan anlaşma Trump ile Netanyahu arasında ciddi bir koordinasyon ve güven sorunu olduğunu ortaya koydu.

Ravid, İsrail'in ABD ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmaya ilişkin müzakereleri etkileme kabiliyetinin artık oldukça sınırlı göründüğünü belirterek Tel Aviv yönetiminin Husilerle yapılan anlaşmanın hiçbir safhasından haberdar olmadığına dikkati çekti.

"Anlaşmayı televizyondan duyduk"

İsrailli yetkililerin "Trump bizi şaşırttı", "Anlaşmayı televizyondan duyduk" gibi ifadeler kullandığına işaret eden Ravid, Netanyahu'nun ABD ile ilişkileri yürütmesi için görevlendirdiği Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in hem İran, hem Gazze'ye saldırılar ve insani yardım, hem de esirler meselesinde başarısız olduğu yorumunu yaptı.

Ravid, Husilerle ateşkesin İsrail'i içermediğinin ve ABD'nin Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına sessiz kaldığının altını çizdi.

"Trump'ın Netanyahu'yu pek önemsemediği artık çok açık"

ABD'nin Husiler konusundaki tutumunun İran'la anlaşma konusunda da İsrail için endişe kaynağı olacağını belirten Ravid, "Trump'ın Netanyahu'yu pek önemsemediği ve ona danışmak ya da görüşlerini dikkate almak zorunda hissetmediği artık çok açık." ifadelerini kullandı.

İsrail Ordu Radyosu'na göre, Trump, Netanyahu ile teması kesme kararı aldı

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli bir yetkiliye dayandırarak ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu ile ilişkisini koparma kararı aldığını belirtti.

Cozin'in paylaşımına göre, İsrailli yetkili, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Cumhuriyetçi senatörlere Trump'ın ne yapması gerektiği konusunda "küstahça" konuşmasının işe yaramadığını söyledi.

Yetkili, çevresindeki kişilerin Trump'a "Netanyahu'nun kendisini manipüle ettiğini" söylediğini aktardı.

Trump'ın "enayi" ve "kendisiyle oynanan biri" olarak gösterilmekten daha fazla nefret ettiği bir şey olmadığını belirten yetkili, "O da Netanyahu ile teması kesmeye karar verdi." dedi.

Cozin, ABD'nin İsrail'le kötüleşen ilişkisinin kaynağı olarak, Tel Aviv yönetiminin İran ve Husiler konusunda somut bir plan ve takvim sunamamasına işaret etti.

İsrail Ordu Radyosu muhabiri, Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda da somut öneri getiremediğine dikkati çekerek "Gazze'de de göreceğiz." ifadesini kullandı.

"İsrail dahil olmasa bile ABD'nin Suudi Arabistan ile bölgesel bir anlaşmaya varacak"

İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle ABD'li yetkililer arasında bir toplantı yapıldı.

Toplantıya katılan üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakerelerdeki tutumunu sert bir şekilde eleştirerek, İsrail dahil olmasa bile ABD'nin Suudi Arabistan ile bölgesel bir anlaşmaya varacağını söyledi.

Gazze'deki esirlerin şimdiye kadar savaşı sona erdirmemenin bedelini ödediğini belirten yetkili, "Sadece esirler için değil, anlaşma yapmazsa İsrail için bunun bedeli çok ağır olacak." dedi.

Haberde ismi paylaşılmayan ABD'li yetkili, Husilerle yapılan ateşkes anlaşmasının sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "İsrail aklını başına almazsa anlaşma İsrail olmadan gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Toplantıda yer alan İsrailli esir yakınlarının, ABD'li yetkili tarafından kullanılan ifadeleri "geleneksel olarak İsrail'i kayıtsız şartsız desteklediği düşünülen bir müttefikten gelen ton değişikliği" olarak yorumladıkları belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye verdiği mülakatın yayımlanan ön gösteriminde, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Husilerin İsrail'e saldırılarında Amerikan vatandaşlarının zarar görmesi halinde harekete geçeceklerini duyurdu.

Hafta sonu Kanal 12'de yayınlanacak röportajda Huckabee, "ABD, Husilerin gemilerimize ateş açmasını engelleyecek bir tür düzenleme yapmak için İsrail'den izin almak zorunda değil." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcıs JD Vance ile konuya ilişkin görüştüğünü belirten Huckabee, "İsrail'de yaşayan 700 bin Amerikalı bulunuyor. Eğer Husiler İsrail'e bir şeyler yapmaya devam etmek istiyorlarsa ve bir Amerikalıya zarar verirlerse ancak o zaman bu bizim işimiz olur." ifadelerini kullandı.

Kanal 12 muhabirinin, "ABD'nin yalnızca Husi füzelerinin Amerikan vatandaşlarını hedef alması halinde müdahil olacağını kastedip etmediği" sorusuna Huckabee, "Bu bizim öncelikli işimizin ne olacağı meselesi." cevabını verdi.

ABD ile Husiler arasında sağlanan ateşkes gerçekleşti

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen'in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" oluşturduğunu aktarmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Husilerle ateşkes yapmasına karşın Yemen'i hedef almaya devam edeceklerini söylemişti.