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Ons altında toparlanma izleniyor

Ons altın dünkü düşüşün ardından toparlanıyor. Altın, haftalık bazda yüzde 2,5 yukarıda seyrediyor.

Haber Merkezi
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Ons altında toparlanma izleniyor
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ABD'nin ticaret savaşı konusunda daha yumuşak bir tutum sergilemesi, güvenli liman talebini azaltmasıyla ons altın dün gerilerken, haftanın son işlem gününde toparlanıyor.

ABD-İngiltere ticaret anlaşmasının sınırlı yapısının ve ayrıntıların eksikliğinin, bu anlaşmayı Trump'ın ekonomik gündemine olan güveni yeniden canlandırması veya küresel büyümenin keskin bir şekilde yavaşlaması korkularını yatıştırmak için yetersiz bıraktığını belirten analistler, ons altında dalgalı seyrin devam edeceğini öngörüyorlar.

Ons altın bu sabah yüzde 0,53 artışla 3323,26 dolardan işlem görüyor.

Analistler bugün için destek seviyesi olarak 3286 doları işaret ederken, direnç olarak ise 3366 doları gösteriyorlar.

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