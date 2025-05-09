Temel metaller, ABD-Çin görüşmesi öncesi dar aralıkta işlem gördü

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır, TSİ 06.46'ta yüzde 0,3 düşüşle 9.405 dolar/tona geriledi, ancak geçen Cuma 9.365,5 dolar/tondan yüzde 0,42 artış gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer dün, Trump'ın İngiliz ihracatına uyguladığı yüzde 10'luk gümrük vergisini yürürlükte bırakan, her iki ülke için tarımsal erişimi mütevazı bir şekilde genişleten ve İngiliz otomobil ihracatına uygulanan yasaklayıcı ABD vergilerini düşüren sınırlı bir ikili ticaret anlaşması açıkladı.

Aynı zamanda, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gümrük tarifelerini yüzde 100'ün çok ötesine taşıyan ve aylardır tırmanan gerilimin ardından, bu hafta sonu İsviçre'de yapılması planlanan ABD-Çin toplantısı öncesinde işlemciler temkinli bir duruş sergiledi.

Bir işlemci “ABD ve Çin arasında bu hafta sonu yapılacak görüşmeler çok önemli. Trump'ın tutumunun öngörülemez doğası göz önüne alındığında, ilerlemeye dair net göstergeler görene kadar durumu dikkatle izliyoruz” dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 kayıpla 2.411 dolar/tondan, çinko yüzde 0,7 artışla 2.636 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,8 artışla 1.960 dolar/tondan, kalay yüzde 0,6 kayıpla 31.695 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,2 düşüşle 15.505 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, güçlü iç talep nedeniyle hızla düşen stokların desteğiyle yüzde 0,1 artışla 77.630 yuan/ton (10.722 dolar) oldu.