Çin-ABD görüşmeleri öncesi demir fiyatları dar bantta

Vadeli demir cevheri kontratları, yatırımcıların Çin'den gelen mevsimsel olarak zayıf talebe karşı Çin-ABD ticaret gerilimlerinin hafiflemesi beklentilerini tartmasıyla dar bir aralıkta işlem gördü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.41'de yüzde 0,43 düşüşle 697 yuan/tondan (96,14 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge haziran ayı demir cevheri ise yüzde 0,45 artışla 96,95 dolar/tondan işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, iki süper güç arasındaki yumuşama tonunun son işareti olarak, ABD'nin Pekin'e uyguladığı yüzde 145 oranındaki cezai gümrük vergilerinin muhtemelen düşeceğini öngördü.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ile yeni bir ticaret anlaşmasının ayrıntılarını açıkladı.

Ancak analistler ve tüccarlar bu hafta sonu yapılacak Çin-ABD görüşmeleri öncesinde temkinli bir duruş sergiledi.

Analistler, kısa vadeli cevher talebinin dirençli kalmaya devam etmesine rağmen, türev çelik tüketimindeki zayıflama işaretlerinin yukarı yönlü herhangi bir alanı engellemekle tehdit ettiğini söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,23 ve yüzde 1,15 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri geriledi. İnşaat demiri yüzde 0,98, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,75, filmaşin yüzde 1,95 ve paslanmaz çelik yüzde 0,16 değer kaybetti.