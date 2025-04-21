Papa Francis hayatını kaybetti: Şimdi süreç nasıl işleyecek?

Vatikan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Papa Francis, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü yerel saatle 07:35'te Paskalya Bayramı’nda, 88 yaşındayken Vatikan’daki Casa Santa Marta’daki ikametgahında hayatını kaybetti” denildi.

12 yıldır papalık görevini yürütüyordu

Jorge Mario Bergoglio, 13 Mart 2013'te papa olarak seçildi. Francis, Katolik Kilisesi'nin 266. ruhani lideri oldu. Arjantin doğumlu olan Francis, aynı zamanda ilk Latin Amerikalı, ilk Cizvit ve beşinci yüzyıldan bu yana seçilen ilk Avrupalı olmayan papa olarak tarihe geçti.

Yeni Papa nasıl seçilecek?

Franciscus'un bugün 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından gözler, bundan sonraki sürece çevrildi.

Katolik Kilisesi'nde bir papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini derlendi.

Papa, dünyada 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin başı konumunda. Katolik inancına göre Hz. İsa'nın ilk öğrencileri olan havariler arasında başı çeken Aziz Petrus'un yaşayan bir halefi olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu durum, Papaları tüm Katolikler için önemli bir otorite kaynağı haline getiriyor.

Papa'nın ölümünün ardından Vatikan'da bir papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yönetecek

"Kamerlengo" (Papalık Makam Vekili) Kardinalin, kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunu" ilan etmesi gerekiyor.

Halihazırda Kamerlengo olan ve bu sabah Papa Franciscus'un vefat haberini de dünyaya duyuran İrlandalı Kardinal Kevin Joseph Farrell, Papa Franciscus'un ölümünü tasdik etmesi, papalık mührü olan "balıkçı yüzüğünü" imha etmesi, Papa'ya ait özel daireleri mühürlemesi ve "Sede Vacante" ilan etmesi bekleniyor.

Cenaze töreninin detayları paylaşılacak

Bundan sonra Vatikan'ın, Papa Franciscus için düzenlenecek cenaze törenine dair detayları kısa süre içinde açıklaması gerekiyor.

Papa Franciscus, Aralık 2023'te Meksikalı bir yayın kuruluşuna verdiği demeçte, Vatikan'da şatafatlı bir törenin aksine sade bir törenle son yolculuğuna uğurlanmak istediğini belirtmişti.

Papa, mezarının da geleneklerin dışında diğer papaların aksine Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'na değil, her dış gezisinden önce ve sonra Roma'da gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda hazırlandığını kaydetmişti.

Vatikan dışında gömülecek ilk Papa olacak

Buna göre, Papa Franciscus, bir asırdan uzun bir süre sonra Vatikan dışında gömülen ilk Papa olacak.

Papa Franciscus, önceki papaların aksine selvi, kurşun ve meşeden yapılmış üç iç içe tabutta defnedilmek yerine çinko ile kaplanmış basit bir ahşap tabut tercih ettiğini belirtmişti.

Cenaze töreninin ardından da Katolik Kilisesi'nin ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en önemli din adamı konumundaki kardinaller için yeni Papa'yı belirleme süreci başlayacak.

Papa belirleme süreci: Papalık seçimi (Konklav)

Halihazırdaki Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re'nin, bir önceki papanın cenaze merasiminin ardından 20 gün içinde 80 yaşını doldurmamış kardinallerden oluşan Kardinaller Meclisi'ni (Konklav) Papalık Seçimi için Vatikan'da toplanmaya davet etmesi bekleniyor.

Teamüllere göre, sayısı 115 ile 120 arasında değişen kardinal sayısı, Papa Franciscus'un son dönemde yaptığı atamalar nedeniyle artmış durumda.

Vatikan'ın nisan ayı başında güncellediği resmi verilere göre, halihazırda 136 Kardinal, bir sonraki papayı seçecek olan Kardinaller Meclisi'ne katılabilecek.

Kardinaller, kendi aralarından birini yeni Papa seçmek için ilerleyen haftalarda tarihi Sistine Şapeli'nde kapalı kapılar ardında toplanmaya başlayacak.

Seçim sürecinde kardinaller dış dünyayla hiçbir şekilde iletişim kuramayacak

Kurallara göre, seçimde üçte iki çoğunluğu alan Kardinal, görevi kabul etmesi durumunda yeni Papa olarak ilan edilecek.

Kardinaller seçim sürecinde dış dünyayla hiçbir şekilde iletişim kuramaz. Sistine Şapeli’nden dışarı çıkmalarına izin verilmez ve herhangi bir bilgi sızmasını önlemek için elektronik cihazlar yasaklanır.

Beyaz duman mı, siyah duman mı?

Eğer bir oylama başarısız olursa, oy pusulaları siyah duman oluşturacak şekilde yakılır. Bu, dışarıdaki insanlara henüz bir Papa seçilemediğini bildirir.

Eğer bir aday gerekli çoğunluğu sağlarsa, beyaz duman yükselir ve St. Peter Meydanı’ndaki binlerce insan, yeni Papa’nın seçildiğini anlar.

Daha sonra seçilen Papa, Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkar ve “Habemus Papam! (Yeni Papamız var!)” anonsu yapılır.

Seçilen kişi Papa ismini belirler ve resmi olarak Katolik Kilisesi’nin lideri olarak ilan edilir.