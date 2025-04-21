Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti

Vatikan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Papa Francis, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü yerel saatle 07:35'te Paskalya Bayramı’nda, 88 yaşındayken Vatikan’daki Casa Santa Marta’daki ikametgahında hayatını kaybetti” denildi.

Katolik lider, ölümünden sadece bir gün önce Vatikan’a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.

12 yıldır papalık görevini yürütüyordu

13 Mart 2013'te papa olarak seçilen Francis, Katolik Kilisesi'nin 266. ruhani lideri oldu. Arjantin doğumlu olan Francis, aynı zamanda ilk Latin Amerikalı, ilk Cizvit ve beşinci yüzyıldan bu yana seçilen ilk Avrupalı olmayan papa olarak tarihe geçti.

Sağlık sorunları yaşıyordu

Papa Francis, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Gençliğinde geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle sağ akciğerinin üst lobu alınmıştı, bu da ilerleyen yaşlarda solunum problemlerine yol açtı.

14 Şubat 2025'te bronşit nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi sürecinde polimikrobiyal enfeksiyon ve çift taraflı zatürre teşhisi kondu. Durumu zaman zaman kritikleşti; solunum yetmezliği yaşadı ve mekanik ventilasyon desteği aldı.

Günler sonra fotoğrafı paylaşıldı

17 Mart’ta Papa’nın fotoğrafını paylaşan Vatikan, Papa’nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı son açıklamada, X-ray sonuçlarının iyileşme gösterdiğini ancak hastane tedavisinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

23 Mart'ta taburcu oldu

Papa Francis, şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüş ve 23 Mart'ta taburcu edilmişti. Ancak sağlık durumu tam olarak iyileşmedi.

Papa, o tarihten sonra "devlet başkanı" düzeyindeki ilk görüşmesinde 10 Nisan'da İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla ile Vatikan'da görüşmüştü.

Paskalya mesajında Gazze'de ateşkes, Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısı yaptı

Papa Francis son olarak dün Paskalya ayinine katılmıştı. Halka kısa bir selamlama yaptı, ancak ayini yönetemedi.​

Papa, ayinin son bölümünde tekerlekli sandalyeyle Aziz Petrus Bazilikası'nın locasına gelerek buradan halkı selamlayıp, Paskalya bayramlarını kutladı.

Papa'nın normalde kendisinin okuduğu ve hem dünya meselelerine değindiği hem de Paskalya mesajını aktardığı geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" konuşmasını ise bu kez bir yardımcısı okudu.

Papa Franciscus geleneksel mesajında, bu yıl Katolikler ve Ortodoksların Paskalya'yı aynı gün kutladığına işaret ederek, barışın tüm dünyaya yayılmasını diledi.

Türkiye'ye gelmesi planlanıyordu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, sağlık durumunun elvermesi halinde Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyordu. Vatikan yetkilileri, Papa’nın bin 700. yıl dönümü kutlanacak olan İznik Konsili anma etkinliklerine katılmak için Türkiye’ye gitmek istediğini doğrulamıştı.