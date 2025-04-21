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Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle Serie A'da maçlar ertelendi

Vatikan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Papa Franciscus'un vefatının ardından Serie A'da bugün oynanması planlanan maçlar ertelendi.

Haber Merkezi
AA
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Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle Serie A'da maçlar ertelendi
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Vatikan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Papa Francis, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü yerel saatle 07:35'te Paskalya Bayramı’nda, 88 yaşındayken Vatikan’daki Casa Santa Marta’daki ikametgahında hayatını kaybetti” denildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) bugün yapılması planlanan dört karşılaşma, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle ertelendi.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Papa Franciscus'un vefatının ardından Serie A'da bugün oynanması planlanan maçların sonradan belirlenecek bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Serie A'nın 33. haftasında ertelenen müsabakalar Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio ve Parma-Juventus oldu.

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