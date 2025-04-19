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Putin Paskalya'da ateşkes ilan etti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus ordusuna Paskalya tatilinin sonuna kadar çatışmaları durdurma talimatı verdi.

Haber Merkezi
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Putin Paskalya'da ateşkes ilan etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Paskalya ateşkesi" ilan etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan saat 18.00'den başlayarak, 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm çatışmalar durdurulacak.

Moskova yönetimi, Ukrayna tarafının da barış çağrısına uymasını, ateşkese karşılık vereceğini öngördüğünü belirtirken, olası ateşkes ihlallerine karşı da hazırlıklı olduklarını belirtti. Moskova'dan, “Birliklerimiz, Ukrayna'nın olası provokasyonlarına ve ateşkes ihlallerine karşılık verecek şekilde teyakkuzda olmalıdır" açıklaması yapıldı.

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