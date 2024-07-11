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Rus istihbaratı: Ortodoks kilisesine yönelik terör saldırısı önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Adıgey bölgesinin Maykop şehrinde bulunan Ortodoks kilisesine yönelik terör saldırısının önlendiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Rus istihbaratı: Ortodoks kilisesine yönelik terör saldırısı önlendi
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FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Adıgey bölgesindeki Maykop’ta Orta Asya kökenli bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Saldırının hedefinde Ortodoks kilisesinin olduğu bildirildi

Açıklamada, yakalanan kişinin, terör saldırısı hazırlığında olduğu, saldırının hedefinde şehirdeki Ortodoks kilisesi ve kilisede görevli din adamlarının bulunduğu kaydedildi. Son olarak Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da silahlı saldırılar düzenlenmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve 2 kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 17'si polis, 5'i sivil 22 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.

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