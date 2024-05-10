Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu! Ölülü ve yaralılar var

St. Petersburg kentinde, yaklaşık 20 yolcu bulunan bir otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir araca çarptı ve Moika Nehri'ne uçtu.

Otobüs halatlarla köprüye bağlandı

Korkunç kazanın ardından çevredekiler otobüste mahsur kalan yolcuları kurtarmak için nehre atlarken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı 18 araç ve 69 personel de olay yerine sevk edildi. Otobüs batmaması için halatlarla köprüye bağlandı. Mahsur kalan bazı yolcular otobüsün üst kısmındaki havalandırmadan çıkarıldı.

Yolcularda 2'sinin durmu ağır

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otobüsteki yolculardan 4’ünün hayatını kaybettiği, kurtarılan 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Tedavi altındaki yolculardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.