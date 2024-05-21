Rusya'dan Filistin Devleti İçin Kritik Çağrı: ABD Süreci Engelliyor

Rusya, Filistin devletinin kurulmasını engellemeye çalışan İsrail'in ABD tarafında desteklendiğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'da güvenliğin sağlanamamasını ABD'ye bağladı.

ABD engellemeye çalışıyor

Filistin devletinin Orta Doğu'daki güvenlik için önemli olduğunu belirten Lavrov, "Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor." dedi.

Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Şanhgay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

"Filistin devleti oluşturulmalı"

Bakanlar toplantısında Orta Doğu’daki durumu ele aldıklarını aktaran Lavrov, Filistin devletinin oluşturulmasının önemine işaret etti.

Lavrov, "Filistin devleti kurulmadan Avrasya'nın bu bölgesinde güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığı yönünde ortak görüşe vardık. Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor." diye konuştu.