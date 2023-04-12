Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
Rusya, kıtalararası balistik füzeyle deneme atışı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar poligonundan kıtalararası balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.
Yazılı açıklamada, füzenin deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Fırlatmanın amacı, gelişmiş kıtalararası balistik füze ekipmanlarını denemekti.” ifadesine yer verildi.
Deneme atışının gerçekleştirildiği füzenin adına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, füzenin, Kazakistan’da bulunan Sarı-Şagan poligonundaki hedefi vurduğu aktarıldı.