Şahin ECB ve zayıf dolar, pariteye yarıyor

Hilal SARI

Küresel piyasalar ABD’den gelen enfl asyon verisi sonrası risk iştahı yüksek seyrine devam ediyor. Dolarda son 3 aydır devam eden zayıf seyir ABD’de manşet enfl asyonun yüzde 7,1 düzeyinden aralıkta yüzde 6,5’e gerilemesiyle perşembe günü de devam etti. Dolar endeksi ABD TÜFE verisi sonrası 102,32 düzeyine kadar geriledi. Ekim ayında 114,778 ile 20 yılın zirvesini gören endeks, Haziran 2022’den bu yana en düşük düzeylerinde. Çekirdek TÜFE ise beklentilere paralel yüzde 6’dan yüzde 5,7’ye geriledi.

ING: 2023’te rüzgar parite lehine

Euro/dolar paritesi Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen şahin mesajlarla desteklenmeye devam ediyor ve ABD TÜFE verisi açıklandıktan sonra 1,08 düzeyini de aştı. ECB’den dört farklı yetkili çarşamba günü merkez bankasının faiz artışlarına devam etmesi çağrısı yapmıştı. ING’den analistler de ECB’den bu yıl boyunca 125 bps’lik bir artırım daha bekliyor ve bu düzeyi 2024’e kadar koruyacağını öngörüyor. Bu da bankaya göre 2023 boyunca parite lehine bir hareket anlamına geliyor. Almanya gibi ekonomilerde şirketlerin halen işgücü darboğazlarıyla mücadele ediyor olması, Avrupa tarafında enfl asyonun özellikle ücretler ve hizmet sektörü tarafında kalıcı olabileceği anlamına geliyor.

Ancak uzmanlara göre ABD’de hizmet sektöründeki enfl asyon işgücünde yaşanan darboğazlar nedeniyle kalıcı olmaya devam ederse, önümüzdeki dönemde dolardaki bu seyir terse de dönebilir.

Enflasyon ve Fed inat ederse dolar tekrar yükselebilir

HSBC analistlerine göre odak giderek hizmet sektörü enfl asyonuna kayıyor, ki orada enfl asyon daha inatçı. Çekirdek fiyatlar yavaşlayan talep ve azalan tedarik baskılarının fiyatlara yansıyıp yansımadığını gösterecek.

IG’den finansal analist Axel Rudolpyh da Reuters’a yaptığı değerlendirmede “Cuma günü gelen tarım dışı istihdam raporundan bu yana dolarda çok satış geldi, sadece bu bile dolarda kısa vadede yukarı yönlü risk olduğu anlamına geliyor” diyor.



Goldman Sachs: FOMC yavaşlayacak ancak faiz oranlarını büyümeyi potansiyelin altında tutacak şekilde ayar yapacak. Fiyatlanandan daha fazla faiz artışı yapacağı görüşündeyiz; aralık toplantısında 50 bps’lik artırımın artından 2023’te üç kez 25 bps artırım yapmasını bekliyoruz. Zirve yüzde 5-5,25 arası.

Societe Generale’e göre ise Çin’in açılmasıyla odak Avrupa’nın dışına kaymaya başladı ve Ukrayna’da savaş eskale olmadıkça, ABD resesyona düşerek bir riskten kaçış dalgası tetiklemedikçe, dolar kaydadeğer oranda zayıflama yolunda.

Altın 1.900 doları aştı, 3 aylık yükselişi %15

Kurumsal danışmanlık şirketi AirGuide’dan Michael Langford, beklentilerin altında gelen bir enfl asyon verisinin altını 1.900 doların üzerine çıkarabileceği görüşündeydi. Aralık verisi beklentilere paralel geldi, ancak gelecek dönemde de aşağı yönlü sürprizler uzmanlara göre altın için yukarı yönlü bir hareket getirebilir. Spot altın ABD TÜFE verisi sonrası TSİ 17:10 itibariyle 1.901 dolar düzeyini de aştı. Son üç ayda yüzde 15’in üzerinde yükselen altın fiyatlarını Fed’in U dönüşü yapacağı beklentilerinden beslenen dolardaki zayıf seyir de destekliyor.