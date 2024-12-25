SON DAKİKA... Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü! İşte düşme anı (VİDEO)

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Aktau şehri yakınlarında düştü.

Uçak düştükten sonra alev aldı. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.

Kurtarma ekipleri yangına müdahale etti.

28 kişi kurtuldu

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında "İlk belirlemeye göre 2'si çocuk olmak üzere 28 kişi kurtarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Sis nedeniyle rotasını değiştirmiş, kuş sürüsüne çarpmış

Grozni Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü'den havalanan uçak sis nedeniyle Mahaçkale'ya, daha sonra Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirildi.

AZAL'a ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının kuş sürüsüne çarptığı aktarıldı.