Sudan'da baraj faciası: 20 köyü su bastı, en az 60 kişi öldü

Sudan'ın Port Sudan kentinin kuzeyinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Arbaat Barajı'nın taşması faciaya yol açtı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 20 köyün sular altında kaldığı, en az 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaklaşık 150-200 kişinin kaybolduğu ve can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği öğrenildi. Bölgede meydana gelen sel felaketinden en az 50 bin kişinin etkilendiği bildirildi. Ekiplerin şu anda yalnızca barajın batısındaki bölgeye ulaşabildiği, doğusundaki bölgeye henüz ulaşım sağlanamadığı ifade edildi.

Sudan'da 16 aydır ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında devam eden çatışmalardan alt yapı, köprüler, yollar ve barajlar hasar gördü, bir çok noktada bakım çalışmaları yapılamadı.

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre ülkede bu yıl yaşanan sel felaketinde en az 132 kişi hayatını kaybetti, en az 118 bin kişi evsiz kaldı.

Sudan Meteoroloji Kurumu, yağışların ve su baskınlarının Eylül ortasına kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.