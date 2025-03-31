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Süre doluyor! TikTok bu tarihe kadar satılmazsa resmen kapatılacak

ByteDance’in TikTok'u satması için verilen süre 5 Nisan'da dolacak ve alıcı çıkmazsa uygulama ülkede kapatılacak.

Haber Merkezi
AA
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Süre doluyor! TikTok bu tarihe kadar satılmazsa resmen kapatılacak
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TikTok’un ABD’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Şirketin çatı kuruluşu ByteDance’in sosyal medya platformunu satması için verilen süre, 5 Nisan Cumartesi günü sona eriyor. Başkan Donald Trump’ın tanıdığı ek sürenin dolmasının ardından Kongre veya Trump’tan yeni bir uzatma gelmez ya da şirket bir alıcı bulamazsa TikTok, ABD’deki 170 milyon kullanıcısı uygulamaya veda etmek zorunda kalacak.

ABD’li yetkililer, uzun süredir Çin hükümetinin TikTok kullanıcı verilerine erişerek bu bilgileri kötü amaçlarla kullanabileceğini veya platformu propaganda aracı haline getirebileceğini öne sürüyor.

ABD'li dev firmaların satın alma girişimi başarılı olmadı

Trump, TikTok’u satın almak isteyen birçok şirketin olduğunu belirtti ancak detay vermedi. Daha önce Bloomberg ve The Information, TikTok’un mevcut bulut sağlayıcısı Oracle’ın satın alma yarışında önde olduğunu bildirmişti. Öte yandan, yatırımcı Frank McCourt’un liderlik ettiği bir grup da uygulamayı satın almak için girişimlerde bulunuyor. Microsoft ve Walmart ise 2020 yılında TikTok’u satın almaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

Trump, Çin hükümetinin TikTok satışına destek vermesi halinde, bazı ticari vergileri (tarifeleri) geri çekebileceğini de dile getirdi. Reuters’a göre, başkan bu hamlenin Pekin’in anlaşmaya yeşil ışık yakmasını sağlayabileceğini düşünüyor.

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