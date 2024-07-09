Trump - Biden münazarası bitti, tartışmaları sürüyor: Kimse Biden telefonlarını açmıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın bağış toplama operasyonu, 27 Haziran'da gerçekleşen münazaradaki kötü performansından sonra ciddi engellerle karşı karşıya kaldı. CNCE'nin haberine göre Biden’ın bazı kampanya görevlileri, eski Başkan Donald Trump'la gerçekleştirilen tartışmadan sonra potansiyel bağışçılara telefon etmeyi bıraktı.

Demokrat bağışçılar tepkili: 'Kimse telefonu açmıyor'

Bağış toplama ağında aktif olan Demokrat bir bağışçı, “Kimse telefonu açmıyor” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı. Bazı bağışçılar, talep ettikleri bağışlara ya hiç yanıt alamadıklarını ya da Biden’ın tartışma performansını eleştiren öfkeli yanıtlar aldıklarını belirtti. Bu durum, bağışçılar arasında ciddi bir geri çekilmeye yol açtı.

Bağış toplayıcılar, herhangi bir kampanyanın finansman stratejisinin kritik bir parçası olarak biliniyor. Bu kişiler, sosyal ve profesyonel ağlarından bağış toplamak için doğrudan iletişime geçerler. Biden’ın bazı bağış toplayıcıları, başkanın yarışta daha uzun süre kalacağına ikna olmadıkları için bağış toplama faaliyetlerini durdurmayı düşünüyor.

Önemli bağışçılar geri çekiliyor

Uzun süredir Biden destekçisi olan John Morgan, “Onun aday olduğundan ve kampanyanın Biden için planlanan bağış toplama etkinliği için bir tarih bulduğundan emin olana kadar daha fazla para toplamayı veya çek yazmayı düşünmüyorum” dedi. Morgan, önümüzdeki birkaç haftanın çok önemli olduğunu belirtti.

Bazı bağışçılar Biden’ın çekilmesini istiyor: 'Yarışta kalması ülke için bir felaket olacak'

Choice Hotels başkanı ve önemli bir Biden bağışçısı olan Stewart Bainum Jr., başkanın yarıştan çekilmesi gerektiğini savunarak, “Ülke ve dünya için bayrağı devretmesi en iyisi. Yarışta kalması ülke için bir felaket olacak” dedi.

Bainum ve eşi Sandy Bainum, Biden Zafer Fonu’na yasal maksimum olan 929.600 dolar bağışladılar.

Biden’ın bağış performansı

Başkanın ekibi, Haziran ayında 127 milyon dolar topladıklarını belirtti. Ancak, Biden’ın parti bağışçılarını tartışma performansının tek seferlik olumsuz bir olay olduğuna ikna etme çabalarına rağmen, bazıları hala bu performanstan sarsılmış durumda.

Tartışma performansı endişe yarattı

Pazartesi günü Biden, birçok üst düzey bağışçısıyla bir telefon görüşmesine katıldı. Başkan, tartışmada gösterdiği düşük performansı ele alarak, ikinci tartışmada Trump’a “saldır, saldır, saldır, saldır” yapmayı planladığını belirtti.

Biden'den Kongre'ye mektup: Tartışma Trump'a yardımcı oluyor

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’deki Demokratlara yazdığı mektupta, başkanlık yarışından çekilmesine ilişkin parti içindeki tartışmanın Trump’a yardımcı olduğunu ve Demokratlara zarar verdiğini belirtti.

Demokrat Partili Biden, 27 Haziran’da Cumhuriyetçi Partili rakibi Donald Trump karşısında zayıf olarak değerlendirilen tartışma programı performansının ardından gelen yarıştan çekilmesine yönelik çağrılara meydan okudu.

Biden, Kongre üyelerine yazdığı iki sayfalık mektupta bu konuya ilişkin tartışmaların sona ermesinin zamanının geldiğini söyledi; “partinin tek işinin Kasım ayında yapılacak seçimlere odaklanmak olduğunu” vurguladı.

Bazı bağışçılar desteklerini sürdürüyor

Transcarent CEO’su Glen Tullman, Biden’ı tamamen desteklediğini ve bağış yapmaya devam edeceğini belirterek, “Başkanı tamamen destekliyorum ve bağış yapmaya devam etmeyi planlıyorum. Mükemmel değil, ama alternatif kabul edilemez” dedi.

Gelecek etkinlikler planlanıyor

Biden’ın Teksas, California ve Colorado’da bağış toplama etkinliklerine katılması planlanıyor. Ayrıca, Pennsylvania’da eylül ayında bir bağış toplama etkinliği düzenlenecek.