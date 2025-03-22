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Trump'tan uzayda mahsur kalan astronotlara fazla mesai ödenmesi teklifi: Onlar için bunu yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'a "fazla mesai" ödenmesini önerdi.

Haber Merkezi
AA
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Trump'tan uzayda mahsur kalan astronotlara fazla mesai ödenmesi teklifi: Onlar için bunu yapacağım
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Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir gazeteci, astronotların normalde 1430 dolar fazla mesai hak ettiklerini anımsattı.

Bunun üzerine Trump, "Kimse bana bundan bahsetmedi. Eğer bunu ödemek zorundaysak, bunu kendi cebimden öderim. Tamam onlar için bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.

Trump, ardından SpaceX'in sahibi Elon Musk'a astronotları Dünya'ya döndürdüğü için teşekkür etti.

Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronot, 18 Mart'ta SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya dönmüştü.

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