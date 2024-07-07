Uçağı kaçırdı apronu birbirine kattı
Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda uçağı kaçıran yolcu, önce üstünü çıkardı ardından aprona girerek polisleri peşinden koşturdu.
İlginç olay Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda yaşandı. Uçağını kaçırdığı öğrenilen 35 yaşlarındaki bir yolcu, duruma sinirlenerek önce üstünü çıkardı ardından güvenlik görevlilerini atlatarak aprona girdi. Uçağa doğru koşmaya başlayan yolcu uzun süre polisleri peşinden koşturduktan sonra etkisiz hale getirildi.
İsmi açıklanmayan yolcu yerde kelepçelendikten sonra Los Angeles Uluslararası Havalimanı polis merkezine götürüldü.
İşte yolcunun apronda yaptığı ilginç eylemin görüntüleri: