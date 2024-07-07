  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Uçağı kaçırdı apronu birbirine kattı
Takip Et

Uçağı kaçırdı apronu birbirine kattı

Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda uçağı kaçıran yolcu, önce üstünü çıkardı ardından aprona girerek polisleri peşinden koşturdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uçağı kaçırdı apronu birbirine kattı
Takip Et

İlginç olay Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda yaşandı. Uçağını kaçırdığı öğrenilen 35 yaşlarındaki bir yolcu, duruma sinirlenerek önce üstünü çıkardı ardından güvenlik görevlilerini atlatarak aprona girdi. Uçağa doğru koşmaya başlayan yolcu uzun süre polisleri peşinden koşturduktan sonra etkisiz hale getirildi.

İsmi açıklanmayan yolcu yerde kelepçelendikten sonra Los Angeles Uluslararası Havalimanı polis merkezine götürüldü.

İşte yolcunun apronda yaptığı ilginç eylemin görüntüleri:

25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyor25 kuruş unutuldu 200 TL hız yapıyorEkonomi

 

Yüksek faiz krediyi frenlediYüksek faiz krediyi frenlediEkonomi

 