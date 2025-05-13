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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ı da davet ettiklerini ve zirvenin İstanbul'da gerçekleşmesini istediklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Rusya ile ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenski, "İstanbul görüşmelerinin ilk sonucu olarak ateşkes anlaşması bekliyorum. İstanbul görüşmelerine Trump'ı davet ettik" dedi. Ayrıca Zelenski "İstanbul görüşmeleri başarısız olursa bu Rusya'nın diplomasiye hazır olmadığını gösterir" diye konuştu.

Zelenski'nin açıklamaları şu şekilde;

"Benden başka hiç kimse Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü, bizim yolumuz konusunda müzakere edemez. Benden başka hiç kimse Rusya ve diğer ülkelerin liderleriyle müzakere yürütemez. Ukrayna Anayasası'na göre bu benim haklarım ve sorumluluklarımdır. Ben devletimizin çıkarlarını temsil eden kişiyim. Perşembe günü Ankara'da Erdoğan ile görüşeceğim, Putin gelirse oradan İstanbul'a gideceğim.

Putin benimle doğrudan müzakere yapmaktan korkuyor. Bunu Trump'a defalarca vurguladım: Putin'in savaşın bitmesini istemediğine, ateşkes istemediğine, herhangi bir müzakere istemediğine inanıyorum.

Ateşkes doğrudan Putin ile müzakere edilmeli. Çünkü ateşkesi yürürlüğe koyma yetkisi sadece ona ait.

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