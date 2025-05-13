Bakırköy’de Kent Lokantası hizmete açıldı

Bakırköy’de kurulan Kent Lokantası hizmet vermeye başladı. Kent Lokantası’nın açılışına, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lokantada ilk yemek servisi açılışa katılan isimler tarafından yapıldı.

"Yaşam mücadelesi veren büyüklerimizin hayır duasını alıyoruz"

Açılışta konuşan İBB Başkanvekili Aslan, İBB'nin 17 ilçede, 18 Kent Lokantası ile hizmet verdiğini belirtti. Aslan, "Her gün 4 çeşit yemekten oluşan menümüzü, uygun fiyatla hemşehrilerimize sunuyoruz. Kent lokantalarımıza gelen öğrencilerimizin, kıt kanaat geçinen vatandaşlarımızın, emekli maaşıyla yaşam mücadelesi veren büyüklerimizin hayır duasını alıyoruz. Bu dualar, bize ömrümüz boyunca yeter" ifadelerini kullandı.

"Kent Lokantaları, vatandaşın en temel ihtiyacıdır"

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ise "Bugün burada güvenli, sağlıklı ve ekonomik yemeğe herkes erişebilsin diye, ilk Bakırköy Kent Lokantamızı açıyoruz. Kent Lokantaları, vatandaşın en temel ihtiyacıdır." dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle lokanta hizmet vermeye başladı.