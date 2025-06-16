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Anadolu Otoyolu'nda onarım çalışması başladı: İstanbul yönü 5 gün kapalı olacak

Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde doğu-batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması başladı.

Haber Merkezi
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Anadolu Otoyolu'nda onarım çalışması başladı: İstanbul yönü 5 gün kapalı olacak
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Karayolları ekiplerince, otoyolun İstanbul yönünde Bolu-Doğu ile Bolu-Batı kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerinde (1500 metre) üstyapı çalışması yapılıyor.

Trafik akışı, iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanıyor.

Çalışmaların 20 Haziran 17.00'de tamamlanması planlanıyor.

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