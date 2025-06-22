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Marmaris’te eğlence mekanlarında denetim devam ediyor: Kapatılan işletme sayısı 20'ye yükseldi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde eğlence mekanlarında denetimler aralıksız sürüyor. Gürültü, hayasızca hareketler ile yoldan geçenlere yapılan ısrarlı teklifler nedeniyle çok sayıda işletmeye ceza kesildi, 20’den fazlası ise kapatıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Marmaris’te eğlence mekanlarında denetim devam ediyor: Kapatılan işletme sayısı 20'ye yükseldi
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Devriye Ekipleri tarafından Uzunyalı, Armutalan ve İçmeler başta olmak üzere ilçe genelinde yüzlerce işletme denetlendi.

Kural ihlali tespit edilen yerler hakkında 3, 7, 10 ve 15 güne kadar değişen sürelerle geçici kapatma cezaları uygulanırken, iki işletme süresiz olarak mühürlendi.

Aynı kural ihlalini tekrarlayan işletmelere ise daha uzun süreli yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor.

Özellikle gürültü, hayasızca hareketler ile yoldan geçenlere yapılan ısrarlı teklifler (hanutçuluk) nedeniyle çok sayıda işletmeye ceza kesildi, 20’den fazlası ise kapatıldı.

Yetkililer, Marmaris’in huzurunu bozan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, işletmelerin yasal kurallara uymasını istedi. Denetimlerin yaz boyunca titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

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