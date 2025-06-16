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Adalet Bakanı Tunç duyurdu! HSK Daire Başkanları belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) yapılan görev dağılımı sonrası, HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu’nun, HSK İkinci Daire Başkanlığı ile HSK Başkanvekilliğine ise Fuzuli Aydoğdu’nun seçildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Tunç duyurdu! HSK Daire Başkanları belli oldu
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Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu, İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkanvekilliğine Fuzuli Aydoğdu'nun seçildiğini duyurdu.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Kurulda, HSK Birinci Daire Üyeliklerine;

Bülent Küfüdür,
Hakan Yüksel,
Havvanur Yurtsever,
Sait Özdemir,
Turan Kuloğlu

HSK İkinci Daire Üyeliklerine;

Cengiz Aydemir,
Alişan Tiryaki,
Çetin Arslan,
Fuzuli Aydoğdu,
Serdar Ateş,
Seyfi Han

Paylaşımında HSK Daire Başkanlarına ve üyelere görevlerinde üstün muvaffakiyetler dileyen Tunç, yargı teşkilatı için hayırlara vesile olmasını diledi.

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