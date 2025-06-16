Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükselmeye devam ediyor

Gösterge vadeli kontratta fiylat Cuma günü %4,8 arttıktan sonra Pazartesi günü %2,2 daha yükseldi.

Gaz tüccarları için en büyük endişe, gerilimin daha da tırmanması halinde deniz yoluyla yapılan sevkiyatlar için önemli bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatların sekteye uğrayabilecek olması.

Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatı yüzde 1,81 artışla 38.58 euro/megawatt saat seviyesinde.