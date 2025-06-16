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Çin'in konteyner nakliye endeksi 4 haftadır yükselişte

Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), üst üste dördüncü haftada da artış yaşandı.

Haber Merkezi
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Çin'in konteyner nakliye endeksi 4 haftadır yükselişte
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Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 6-13 Haziran döneminde endeks %7,6 artarak 1243,05 puana çıktı. Bir önceki hafta endekste %3,3 artış yaşanmıştı.

Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge %26,7 ile Güney Amerika hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge %0,9 ile Japonya hattı olarak belirlendi.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.

Endeks, 1 ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.

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