Çin'in konteyner nakliye endeksi 4 haftadır yükselişte

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 6-13 Haziran döneminde endeks %7,6 artarak 1243,05 puana çıktı. Bir önceki hafta endekste %3,3 artış yaşanmıştı.

Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge %26,7 ile Güney Amerika hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge %0,9 ile Japonya hattı olarak belirlendi.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.

Endeks, 1 ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.