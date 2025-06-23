Euro Bölgesi'nde imalat sektörü sabit kaldı

S&P Global tarafından derlenen ve büyümeye dair önemli gösterge olarak kabul edilen, HCOB'nin öncü bileşik Euro Bölgesi Satınalma Yöneticileri Endeksi, bu ay Mayıs ayındaki 50,2 seviyesinde sabit kaldı.

Bu, büyümeyi daralmadan ayıran 50 puanın hemen üzerinde kalırken, piyasaların 50,5 olan beklentilerin altında geldi.

Hamburg Commercial Bank'ın baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Euro Bölgesi ekonomisi ivme kazanmakta zorlanıyor. Altı aydır büyüme asgari düzeyde, hizmet sektöründeki faaliyetler durgun ve üretim çıktısı sadece orta düzeyde arttı. Almanya'da durumun temkinli bir şekilde düzeldiğine dair işaretler var, ancak Fransa ayak diremeye devam ediyor." dedi.

Toplam talep, on üçüncü ayda da hafif de olsa düşüş gösterdi ve yeni iş endeksi 49,0'dan 49,7'ye yükseldi.

Hizmet PMI endeksi Mayıs ayındaki 49,7'lik son okumanın hemen üzerinde yükselerek, eşik denge noktasına oturdu.

Ancak hizmet sektöründeki firmalar arasında iyimserlik arttı ve iş beklentileri endeksi 56,2'den 57,9'a çıkarak dört ayın zirvesine çıktı.

2022 ortasından bu yana 50'nin altında seyreden başlık imalat endeksi, Mayıs ayındaki 49,4 seviyesinde sabit kaldı ve 49,8'e yükselme beklentilerini karşılamadı.