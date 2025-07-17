  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi
Takip Et

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi

ABD'de ithalat fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,5 artış kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi
Takip Et

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Endeks, mayıs ayında ise yüzde 0,4 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 düştü.

İhracat fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Endeksin geçen ayki artışında hem tarım dışı hem de tarımsal ihracat fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksinin değişim göstermeyeceği öngörülüyordu. İhracat fiyat endeksi, mayısta yüzde 0,6 azalmıştı.

Endeks, haziranda geçen senenin aynı ayına göre de yüzde 2,8 arttı ve ocak ayından bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.

Küresel Ekonomi
Çinli çelik şirketleri gümrük vergilerini aşmanın yeni yolunu buldu
Çinli çelik şirketleri gümrük vergilerini aşmanın yeni yolunu buldu
ABD'de işsizlik sigortası başvuruları geriledi
ABD'de işsizlik sigortası başvuruları geriledi
ABD'de perakende satışlar beklentilerden güçlü
ABD'de perakende satışlar beklentilerden güçlü
Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi
Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi
İngiltere'de işsizlik 4 yılın zirvesinde
İngiltere'de işsizlik 4 yılın zirvesinde
Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden almayı planlamadığını söyledi
Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden almayı planlamadığını söyledi