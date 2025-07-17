ABD'de perakende satışlar beklentilerden güçlü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, perakende satışlar aylık bazda %0,6 artarak %0,1'lik konsensüs tahmininin oldukça üzerinde gerçekleşti. GSYH hesaplamalarını besleyen ve yakından izlenen kontrol grubu da %0,5 artarak %0,3'lük kazanç beklentilerini geride bıraktı.

Otomobil hariç satışlar %0,5, otomobil ve benzin hariç perakende satışlar ise %0,6 artarak %0,3'lük artış tahminlerini aştı.

Veriler, genel perakende satışların -%0,9 ile revize edilmediği, ancak otomobil hariç satışların daha önce bildirilen -%0,4'ten -%0,2'ye hafifçe revize edildiği Mayıs ayındaki zayıflıktan sağlam bir toparlanmaya işaret ediyor.

Beklenenden daha güçlü rakamlar, ABD'li tüketicilerin yüksek borçlanma maliyetleri ve enflasyon karşısında bile dirençli kaldığını göstermektedir. Politika yapıcılar, karışık ekonomik sinyaller arasında iç talebin ne durumda olduğunu değerlendirirken, rakamlar Federal Rezerv'in faiz indirim hızını etkileyebilir.