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Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 4,7 düştü

Japonya'nın ham çelik üretimi mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 4,7 düştü
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Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, üretim bir önceki aya göre yüzde 3,5 artışla 6 milyon 832,5 bin ton oldu.

Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 7,0 gerileyerek 5 milyon 970,8 bin ton olarak gerçekleşti.

Pik demir üretimi aylık yüzde 4,7 artış, yıllık yüzde 4,2 düşüşle 4 milyon 960,1 bin ton oldu.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 0,9 düşüş, yıllık yüzde 6,7 azalarak 1 milyon 759 bin ton seviyesine geldi.

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