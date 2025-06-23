Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 4,7 düştü
Japonya'nın ham çelik üretimi mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 düşüş gösterdi.
Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, üretim bir önceki aya göre yüzde 3,5 artışla 6 milyon 832,5 bin ton oldu.
Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 7,0 gerileyerek 5 milyon 970,8 bin ton olarak gerçekleşti.
Pik demir üretimi aylık yüzde 4,7 artış, yıllık yüzde 4,2 düşüşle 4 milyon 960,1 bin ton oldu.
Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 0,9 düşüş, yıllık yüzde 6,7 azalarak 1 milyon 759 bin ton seviyesine geldi.