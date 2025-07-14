Çin'in nadir metal ihracatı yüzde 32 arttı

Otomotiv, tüketici elektroniği ve savunma sanayi için hayati önem taşıyan ürünlerde kullanılan 17 mineralden oluşan dünyanın en büyük nadir toprak elementleri üreticisi olan Çin, Gümrük Genel İdaresi verilerine göre Haziran ayında 7.742,2 ton nadir metal ihraç etti. Mayıs ayında ihracat 5.864,6 ton seviyesindeydi.

İhracat, Haziran 2024'te ihraç edilen 4.829 tona göre ise %60 daha yüksek oldu.

ABD ve Çin, Pekin'in Nisan ayında Washington ile arasındaki ticaret savaşının en yoğun olduğu dönemde uyguladığı ihracat kontrolleri nedeniyle dünya genelindeki bazı otomobil fabrikalarının kapanmasının ardından, nadir toprak elementlerinin akışını tekrar sağlamak için Haziran ayında bir dizi anlaşmaya vardı.

Gümrük verilerine göre, Çin bu yılın ilk altı ayında toplamda 32.569,2 ton nadir toprak elementi ihraç etti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 29.095,2 ton seviyesindeydi.