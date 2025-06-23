Demir cevheri bir haftanın en yüksek seviyesinde

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini %0,5 artışla 706 yuan/ton (98,22 dolar) seviyesinde tamamladı.

Seansın erken saatlerinde fiyatlar 709,5 yuan/tona yükselerek 13 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki Temmuz ayı demir cevheri referans fiyatı, 93,65 dolar ile %0,15 artış gösterdi.

Çin danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, demir cevheri talebinin bir göstergesi olan sıcak metal üretimi, 20 Haziran itibarıyla haftalık bazda %0,24 artışla 2,422 milyon tona ulaştı.

Analistler, kısa vadede sıcak metal üretiminin istikrarlı seyrini sürdürecek ve demir cevheri fiyatlarını destekleyeceğini belirtti.

Ancak başka bir analist, Çin'de talebin düşük sezona girdiğini ve inşaat malzemesi tüketiminin zaten zayıfladığını belirtti.

Kazançları sınırlayan bir diğer faktör ise doların güçlenmesi oldu.

DCE'de işlem gören diğer çelik üretim bileşenleri yatay seyretti, kok kömürü %0,44 yükselirken, kok %0,58 düştü.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları değer kaybetti. İnşaat demiri %0,13 düşerken, sıcak haddelenmiş rulo ve filmaşin yaklaşık %0,2 geriledi ve paslanmaz çelik SHSScv1 %0,4 değer kaybetti.