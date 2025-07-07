Bakır, ABD ticaret görüşmelerindeki belirsizlik nedeniyle düştü

LME'deki üç aylık bakır kontratı, TSİ 04.03'te yüzde 0,31 düşüşle 9.834 dolar/tona geriledi ve SHFE'deki en çok işlem gören kontrat, yüzde 0,91 düşüşle 79.440 yuan/ton (11.088,00 dolar) seviyesine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, ABD'nin birkaç ticaret anlaşmasını sonuçlandırmak üzere olduğunu ve bugünden itibaren bir düzine ülkeye daha yüksek gümrük vergisi oranlarını bildireceğini söyledi. Daha yüksek oranların 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Analistler, piyasaların, Trump'ın politikalarının küresel ekonomik yavaşlamayı tetikleyebileceği ve endüstriyel emtia talebini olumsuz etkileyebileceği endişesini taşıdığını belirtti.

Şanghay merkezli bir analist, “LME ve SHFE'de son zamanlarda bakır stoklarının artması ve yüksek fiyatlar nedeniyle tüketim hevesinin azalmasıyla bakır fiyatlarında da düşüş bekleniyor” dedi.

SHFE tarafından izlenen depolardaki bakır stokları, 4 Temmuz'a kadar üç hafta sonra ilk kez artış gösterdi ve yüzde 3,7 artarak 84.589 tona ulaştı, bu da yıllık bazda yüzde 73,7'lik bir düşüşe tekabül ediyor.

LME kayıtlı depolardaki toplam bakır stokları, cuma gününe kadar dört gün üst üste artarak yüzde 5 artışla 95.275 tona ulaştı.

SHFE'de nikel yüzde 1,05 düşüşle 121.190 yuan/tondan, çinko yüzde 0,83 düşüşle 22.165 yuan/tondan, kalay yüzde 0,82 düşüşle 266.770 yuan/tondan, alüminyum yüzde 0,68 düşüşle 20.500 yuan/tondan ve kurşun yüzde 0,29 düşüşle 17.220 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de nikel yüzde 0,36 düşüşle 15.235 dolar/tondan, çinko yüzde 0,24 düşüşle 2.717,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,17 düşüşle 2.055 dolar/tondan, kalay ise yüzde 0,07 artışla 33.725 dolar/tondan işlem gördü.