Petrol, OPEC+ baskısını hızla aştı
Petrol, OPEC+'nın üretim artışı kararının yarattığı aşağı yönlü baskıyı çabuk atlattı.
Petrol fiyatları, OPEC+'nın beklenenden daha büyük üretim artışının getirdiği satış baskısını çabuk atlattı.
Brent ham petrolü yüzde 0,6 artışla varil başına 68,78 dolara yükselirken, Batı Teksas petrolü yüzde 0,15 değer kazanarak varil başına 67,10 dolara çıktı.
Saxo'da Emtia Stratejisi Başkanı olan Ole Hansen, “Kısa vadede, ham petrole yönelik aşağı yönlü riskler sınırlı görünüyor. Önceki aşırı üretimden kaynaklanan tazminat kesintileri yeni arzı dengelemeye yardımcı olurken, Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlik spekülatörlerin agresif kısa pozisyon almasını engellemeye devam ediyor” dedi.
Hafta sonu yapılan toplantı sekiz OPEC+ üyesi, ağustos ayında üretimi günde 548 bin varil artıracaklarını açıkladı. Beklenti 411 bin varil artış olacağı yönündeydi.
Fiziki petrol piyasaları sıkı kalmaya devam etmesi ve mevsimsel talep arttıkça arz fazlasının azalacağı değerlendirmeleri petrol fiyatına destek verdi.