TPAO, bir adet petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için başvurdu
Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü, bir adet petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için başvurdu.
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO sahip olduğu AR/TPO/K/L43-d3, d4 pafta no.lu petrol arama ruhsatının uzatılmış süresinin sona ereceği 23.09.2025 tarihinden itibaren iki yıl süreyle uzatılması için 22.07.2025 tarihli dilekçesiyle müracaat etti.
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