TPAO, bir adet petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için başvurdu

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO sahip olduğu AR/TPO/K/L43-d3, d4 pafta no.lu petrol arama ruhsatının uzatılmış süresinin sona ereceği 23.09.2025 tarihinden itibaren iki yıl süreyle uzatılması için 22.07.2025 tarihli dilekçesiyle müracaat etti.