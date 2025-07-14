Çin'in ihracatı ekonomiye destek vermeye devam etti

"Haziran ayındaki ihracat büyümesi sağlamdı ve yüksek frekanslı veriler bunun Temmuz ayında da devam ettiğini gösteriyor" diyen Zhiwei Zhang, tarifelerin önüne geçmek için ABD'ye yapılan ihracatın önden yüklenmesinin sona ermemiş gibi göründüğünü belirtti.

Zhang, bunun zayıf iç talebi kısmen dengeleyebileceğini ve GSYİH büyümesini 2Ç'de hükümetin hedefi olan %5 civarında tutmaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

Yine de, önden yüklemenin eninde sonunda azalacak olması nedeniyle 2Y için görünüm belirsiz. ABD gümrük tarifelerinin Çin ekonomisine verdiği zararı telafi etmek için yeni mali teşvik çağrıları şimdiden yapılmaya başlandı.