İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti

Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yönetimine geçti. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "İstanbul Park Pist yönetimi artık TOSFED'e geçti" dedi.

Üçlertoprağı ilk etapta tadilat ve renovasyon çalışmalarının yapılacağını, tüm branşlarda yarışlar düzenleneceğini açıkladı. Uluslararası yarışların sayısını arttırmak istediklerini söyleyen Üçlertoprağı, pist günlerini pist yarışlarıyla aynı günlerde düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

"Bizim bir kara listemiz yok"

Üçlertoprağı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim bir kara listemiz olmayacak, pist isteyen herkese açık olacak.

2026 takviminde yokuz ama FIA ile görüşmeler sürüyor. Gelecek yıl takvimi için Madrid GP'sinin durumunu yakından takip ediyoruz.

İstanbul Park'ın uzun yıllar Formula 1 takviminde kalmasını planlayan bir tekliflerle gittik. 2026 takviminin açıklandığı şekilde tamamlanma ihtimali tabii ki bir ihtimal, ama bize göre de başka görüşlerimiz mevcut. Süreci yakından takip edeceğiz."

Ekonomi Gazetesi geçen hafta duyurmuştu

Pistin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredileceği öğrenilirken, pist yönetiminin TOSFED’e bırakılacağını ilk kez EKONOMİ yazmıştı.

Türkiye’nin "pist dışında kaldığı" Formula 1 2026 takviminin açıklandığı gün, TOSFED de basın mensuplarına bir davet göndererek, “Türk sporu adına çok önemli bir gelişmeyi paylaşmak üzere, 16 Haziran Pazartesi günü İstanbul Park pistinde düzenleyeceğimiz basın toplantısına teşriflerinizi bekliyoruz” ifadeleri kullanmıştı.

Toplantıda İstanbul Park’ın son durumu ve TOSFED’in süreçteki yeni rolü paylaşıldı.

Türkiye'de üç yarış pisti bulunuyor

Şu anda Türkiye’nin en büyük üç yarış pisti, sırasıyla İstanbul Park, İzmir Ülkü Park ve İzmit Körfez Park… 1997’de açılan ve Ülkü Grup tarafında işletmeciliği yapılan İzmir Ülkü Park, 2015 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilirken, geçen yılın sonlarında pist kapatılmış, belediye tarafından yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesine karar verilmişti.

1993 yılında açılan İzmit Körfez Pisti de TOSFED tarafından işletiliyor.