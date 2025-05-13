Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilişkin ilk yorum!

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada örgütsel yapının dağıtıldığını ve silahlı mücadeleye son verildiğini duyurdu.

"Önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum"

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı kamuoyunda büyük ses getirirken, teröristbaşı Abdullah Öcalan da bu gelişmeye ilişkin bir mesaj yayımladı.

Öcalan bugün yayınladığı mesajında kongreden de bahsederek "Bu vesileyle tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Terör örgütü PKK, dün 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. kongresinin kararlarını açıkladı. PKK, yaptığı açıklamada silahları bıraktığını ve örgütü feshettiğini duyurdu. 9 Mayıs'ta yapılan açıklamada, iki farklı alanda birbirine paralel olarak yapılan kongrede "Abdullah Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi kararlar alındığı" kaydedilmiş ve sonuçların yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilmişti. PKK sonuç bildirgesinde, "Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihi açıklamasıyla başlayan süreç, yaptığı çok yönlü çalışmalar, değişik tarzlarda sunduğu perspektifler ışığında 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan 12. Parti Kongremiz başarıyla tamamlandı" denildi