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Ümit Özdağ: TCK 216'dan en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum, imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 11 Haziran'da duruşmaya katılım çağrısı yaparken, "Tutuklandıktan 142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım. TCK 216. maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ: TCK 216'dan en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum, imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 11 Haziran Çarşamba saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda görülecek duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"11 Haziran Çarşamba saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda, tutuklandıktan 142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım. Böylelikle Türk Ceza Kanunu 216. maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum. Ancak bütün Türkiye, Silivri Cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor. İktidara ayrı, hukuk muhalefete ayrı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye’de yaşamak dileği ile imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum."

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