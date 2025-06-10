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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cenam bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi
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Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Cenam bölgesinde yer alan Şeba beldesinde baba ve iki oğlunu hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor

Saldırıda baba ve bir oğlu hayatını kaybederken diğer oğlu ise yaralandı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.​​​​​​​

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