California Valisi Newsom, Trump'a dava açacak

ABD'nin Los Angeles kentinde göçmenlere yönelik baskınlarla başlayan protestolar California eyaleti Valisi Gavin Newsom ile Başkan Donald Trump'ı karşı karşıya getirdi.

California eyaleti valisi ve Los Angeles Belediye Başkanı'nın itirazına rağmen kente konuşlandırılan Ulusal Muhafızlar eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Newsom pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump'a dava açma niyetini doğruladı ve Ulusal Muhafızlar'ın harekete geçirilmesinin yasa dışı olduğunu savundu.

X'ten paylaşım yapan Newsom, "Donald Trump'ın istediği tam olarak buydu. Yangını körükledi" mesajını verdi.

"Otoriterliğe doğru atılmış bir adım"

Vali Newsom, diğer eyaletlerin valilerine Donald Trump'ın Los ngeles'ta Ulusal Muhafızları görevlendirmesine karşı çıkmaları çağrısında bulundu. Newsom, "İmzaladığı yasadışı emir, istediği herhangi bir eyalete orduyu göndermesine olanak tanıyabilir" dedi. Demokrat ya da Cumhuriyetçi tüm valilerin "bu çirkin aşırılığı reddetmesi gerektiğini" belirten Newsom, "Bu, cumhuriyetimizin temellerini tehdit eden otoriterliğe doğru atılmış açık bir adımdır. Buna izin veremeyiz."

Gösteriler, üniformalı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) görevlilerinin California eyaletinde yaptığı baskınlar sonrası 6 Haziran Cuma günü başlamıştı.

Trump, "çok sıkı asayiş ve düzenin" sağlanması için Los Angeles kentine Ulusal Muhafızların gönderildiğini söylemişti.