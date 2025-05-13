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CHP’nin 'kurultay' soruşturmasında 9 milletvekilinin dosyası incelemeye alındı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 9 milletvekilinin dosyası diğer şüphelilerden ayrılarak ayrı bir incelemeye alındı.

Haber Merkezi
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CHP’nin 'kurultay' soruşturmasında 9 milletvekilinin dosyası incelemeye alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

Milletvekillerinin isimleri şu şekilde;

Başsavcılık, kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyalarını ayırdı.

Aralarında CHP Genel Başkanı Özel'in de bulunduğu dosyaları ayrılan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi.

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