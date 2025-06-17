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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Gülen, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Burada savcılığa çıkarılan Gülen, ifadesinin alınmasının ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Kemalettin Gülen'in üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, "yahya_kema5566" kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.

Bu kapsamda "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verilen Gülen, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

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