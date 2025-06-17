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Tahliye olan Ümit Özdağ'dan ilk paylaşım geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliye edilmesinin ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Haber Merkezi
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Tahliye olan Ümit Özdağ'dan ilk paylaşım geldi
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Sosyal medya paylaşımları ile “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” suçlamasıyla 148 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 gün sonra, karar duruşması için ikinci kez Silivri’de hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Ümit Özdağ’ın tahliye edilmesine karar verdi.

Tahliye edilmesinin ardından Özdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda Özdağ "Nerede kalmıştık?" ifadelerini kullandı.

İlk duruşmada neler olmuştu?

7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istenen Özdağ’ın tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması 6 gün önce, 11 Haziran’da 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

Kimlik tespitinin ardından Özdağ, 51 sayfalık yaklaşık iki buçuk saat süren savunma yapmıştı. Savunma avukatların savunmalarının ardından ise savcılık, esas hakkında mütalaasını vererek Özdağ’ın tutukluluğunun devamı yönünde görüş bildirmişti.

Özdağ ve avukatları mütalaaya karşı savunmalarını gerçekleştirmiş, Özdağ; “Savcılığın mütalaasını hayretle dinledim. Ortada bu olayları kışkırttığıma dair kanıt yok. Hiçbirisinde TCK 216’nın çerçevesini çizdiği suç yok. Savcılık o tek kişilik hücrede yatmamı talep ediyor. Bu hukuk değil artık. Muhalif olduğumdan ötürü Anayasal ve yasal haklarım askıya alındığı için, sığınabileceğim tek adalete sığınırım, Allah’ın adaletine…” demişti.

Özdağ’ın konuşmasının ardından salonda alkış sesleri yükselmiş ve mahkeme, Özdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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