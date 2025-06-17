Ümit Özdağ aylar sonra tahliye edildi: İşte ilk görüntü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 148 gün sonra tahliye edildi. Özdağ, tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Bu sadece bir zafer nöbeti değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti nöbetiydi" dedi.

Özdağ'ın tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklama şöyle:

"Hepinizi selamlıyorum. Buraya kadar geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Öncelikle burada 149 günden beri Zafer otağını kurup her gün 24 saat soğukta, karda, kışta, kıyamette güneş altında nöbet tutan bütün Zafer Partili kardeşlerime içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu sadece bir zafer nöbeti değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti nöbetiydi. Evet bugün tahliye oldum. Ancak tahliye olurken 2 sene 4 ay bir hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildim."

"Ekrem Bey'i ve beni bir uca koyuyorlardı, yakınlaşma şansı olmuyordu"

Özdağ, Ekrem İmamoğlu ile bilgi alışverişinde bulunacak kadar görüşmediklerini ancak avukat görüşlerinde denk geldiklerini söyledi:

"İlk siyasal açıklamam: Nerede kalmıştık? Oradan devam edeceğiz. Hapishane şartlarında, tutukluların birbirleriyle görüşmeleri tek kişilik odada kalınca mümkün değil. Ancak avukat görüşü sırasında karşılaşabiliyorsunuz. Orada da Ekrem Bey'i ve beni bir uca koyuyorlardı, yakınlaşma şansı olmuyordu. Üç kere selamlaşma şansımız oldu ama bilgi alışverişi mümkün değil."

Mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı

Özdağ, kendisine verilen cezanın haksız olduğunu savundu, Kayseri’deki olaylarla ilgili suçlamada ellerinde hiçbir delil bulunmadığını belirtti. Özdağ, savcılığın Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden aldığı belgede adının yazmamasına rağmen suçlandığını ifade etti.

Ayrıca Özdağ, “Mahkemede hakikate aykırı beyanda bulunuldu. Bunun istinafı var, Yargıtay’ı var. Bu karardan beraat edeceğiz” diye konuştu.

Şükür namazı kılmak istedi

Özdağ, cezaevinden çıkar çıkmaz ilk olarak camide şükür namazı kılmayı planladığını söyledi ancak jandarmanın kalabalık oluşur gerekçesiyle izin vermediğini belirtti, “Camide kalabalığın sıkıntısı yok. Neden itiraz ettiler anlamadım” dedi.

"Hiçbirimizin anayasal ve yasal hakları güvence altında değil”

Özdağ, 5 ay boyunca tek kişilik hücrede kaldığını, hiçbir suçu olmadığına dair yüzlerce kanıt bulunmasına rağmen fiziksel güç kullanılarak hapsedildiğini belirtti, “Hiçbirimizin anayasal ve yasal hakları güvence altında değil” dedi.

Ayrıca Özdağ, Türkiye’de herkesin eşit vatandaş olduğu, farklı hukukun uygulanmadığı bir sistemin kurulması gerektiğini vurguladı.

Bugün neler oldu?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunuyordu. Özdağ, bugün tutuklu bulunduğu Silivri'de saat 10:30'da ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Davanın savcısı değişirken Özdağ hakkında istenen hapis cezasının üst sınırı 4,5 yıldan 7 yıl 6 aya yükseltildi. Duruşmaya verilen aranın ardından karar açıklandı.

Mahkeme, Özdağ’a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi ve cezaevinde yattığı süre göz önünde tutularak Özdağ tahliye edildi.

Mahkemede neler oldu?

Mahkemede 6 gün önceki savcının değiştiği görüldü. Savcı mütalaasını bu duruşmada değiştirdi. Bir önceki duruşmada Özdağ için 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istenmişti ancak savcı ikinci duruşmadaki mütalaasında suçun “zincirleme şekilde” işlendiğini iddia ettiği için Özdağ hakkında 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapsi talep etti.

Karar beklenirken bir saat ara verildi

Savcı, Özdağ'ın tutukluluğunun devamını istedi. Özdağ 15 sayfalık savunması tamamlandı. Duruşmaya 1 saat ara verildi. Ümit Özdağ’a karar öncesi son sözü soruldu. Özdağ, “Allah ömür verdiği sürece Türk milleti için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

Verilen aranın ardından Özdağ tahliye edildi

Bir saatlik ara sona erdi, karar beklendi. Karar sonucunda Ümit Özdağ tahliye edildi. Özdağ'a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi.

Duruşmayı kimler takip etti?

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve İYİ Parti Milletvekili Hakan Eşref Olgun, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, çok sayıda Zafer Partili siyasetçi ve Zafer Partili vatandaşlar duruşmayı salonda takip etti.

Fotoğraf: T24 / Can Öztürk

Özdağ'ın salona girmesiyle salondaki partililer Özdağ'ı alkışlamaya başladı ve "Ümit bozkurt" sloganları attı. Geçen duruşmada mahkeme başkanının okunmasına izin vermediği İstiklâl Marşı bu duruşma öncesinde okundu.

Neyle suçlanıyordu?

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara’da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Özdağ’ın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 Haziran'da görüldü. Ara karar neticesinde Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verilmiş, dava 17 Haziran'a ertelenmişti.