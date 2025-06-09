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Son dakika: Balıkesir Erdek'te deprem: Pek çok ilden hissedildi

AFAD Balıkesir Erdek'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 12.21 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Son dakika: Balıkesir Erdek'te deprem: Pek çok ilden hissedildi
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AFAD Balıkesir'de 20.53'te deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Erdek olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. 

Deprem İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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