Son dakika: Balıkesir Erdek'te deprem: Pek çok ilden hissedildi
AFAD Balıkesir Erdek'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 12.21 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD Balıkesir'de 20.53'te deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Erdek olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
Deprem İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Erdek (Balıkesir)
Tarih:2025-06-09
Saat:20:53:26 TSİ
Enlem:40.41083 N
Boylam:27.89222 E
Derinlik:12.21 km
Detay:https://t.co/NB5KcDZo8o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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